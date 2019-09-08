سياسي / الرئيس الروسي يلتقي نظيره المولدوفي



موسكو 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نظيره المولدوفي إيغور دودون ،الذي يزور روسيا حالياً .

وأفاد بيان رئاسي للكرملين أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

02:08ت م

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