شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في «عالمي محو الأمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

تشارك المملكة اليوم (الأحد) في فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية، بعد انخفاض نسبة الأمية القرائية في المملكة إلى 5.6% نتيجة استخدام أساليب مختلفة في التعليم، وتنفيذ خططٍ استراتيجية ذات عائد على المدى القصير.

وتشرف إدارة التعليم المستمر في وزارة التعليم على 2259 مدرسة (بنين وبنات) يستفيد من خدماتها أكثر من 90 ألف دارسٍ ودارسة، بينما بلغ عدد مراكز الحي المتعلم 305 مراكز بإجمالي 114939 مستفيدا من طلابٍ وطالبات.