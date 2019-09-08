شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: تدريب قياديات بالقطاع الحكومي.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم قريبًا تدريب قياديات في القطاع الحكومي جنبًا إلى جنب مع نظيراتهن بالقطاع الخاص، عبر مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي تستهدف تدريب 1700 من النساء العاملات في القطاع الخاص والعام بالتدريب والتوجيه الشخصي بهدف ترقيتهن لمناصب قيادية أعلى.

جاء ذلك، خلال تخريج الدفعة الثانية من النساء الملتحقات في مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، حيث جرى تخريج خلال دفعة سبتمبر 31 متدربة في القيادات الوسطى، و30 مشاركة في القيادات العليا، كما سبق أن تخرج في يوليو الماضي 59 متدربة.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في التأهيل القيادي للنساء العاملات في القطاع الخاص وتمكين المرأة قيادياً لتهيئة أكبر عدد من القياديات السعوديات لقيادة شركات القطاع الخاص ولرفع الوعي بقيادة المرأة ونقل صورة دقيقة عن دعم الوزارة للطاقات النسائية، كما يهدف البرنامج إلى بناء شبكة علاقات مهنية بين المشاركات في البرنامج للدعم المهني وتقديم النصح والمشورة والتحفيز بما يضمن تطورا مهنيا مستقبليا سريعا وفعالا للمشاركات.