شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودي في مؤتمر «فقه بناء الدول» في مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

يشارك وفد سعودي برئاسة رئيس رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وزير التعليم السابق الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، في فعاليات المؤتمر الـ 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر الذي تنظمه وزراة الأوقاف المصرية، بعنوان «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية»، وذلك على مدى يومين بالقاهرة منتصف سبتمبر الجاري (15-16/9/2019). ويحظى المؤتمر بمشاركة دولية واسعة وممثلين لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية ورجال الإفتاء وممثلى الجاليات الإسلامية وأساتذة الجامعات والخبراء والمختصين في العديد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية.

وحسب مصادر إعلامية في مصر فإن 90 شخصية عامة أكدت حضور المؤتمر حتى الآن، من بينهم 60 وزيراً ومفتياً، وومثلي دول عدة تشمل الكويت وعمان والإمارات ولبنان و فلسطين والسودان، ودول آسيوية وأفريقية عدة، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وسويسرا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى وبلغاريا.