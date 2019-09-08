شكرا لقرائتكم خبر عن 2638 سلة غذائية للاجئين سوريين.. وتدشين إغاثة لولاية سودانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الشمال السوري، ولاية نهر النيل)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (الخميس)، سلالاً غذائية للمحتاجين في مخيمات عدة ببلدة سرمدا في الشمال السوري.

وجرى توزيع 2638 سلة غذائية، تزن 195 طنا و212 كيلو غراما في مخيمات (فحيل العز ومخيم أبناء القصير ومخيم المقلع ومخيم السكري ومخيم الحمرا ومخيم الحويجة ومخيم البلاط ومخيم أبو صقر ومخيم جبل عصعص ومخيم البورة ومخيم الوليد وأجيال والجامع الغربي والخليفة والطريق الأبيض والعباس والعيس واليوسف وبلال وكازية بدلة وطيبة الأمام) في منطقة سرمدا، استفاد منها 15970 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.

ودشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل بالسودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر، وحضور والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بولاية نهر النيل.

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وخلال حفل التدشين أشاد والي نهر النيل المكلف اللواء عبدالمحمود حماد في كلمته بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على وقوفهما مع السودان وتقديم المساعدات الإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جهته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان إن السعودية تربطها بالسودان علاقة الدين واللغة والأخوة وستظل تواصل دعمها لشعب السودان الشقيق.

بدوره، نوّه راعي منظمة الاغتنام الدكتور عبدالله أحمد التهامي، بجهود المملكة المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وأوضح أن المركز سيقدم في المرحلة القادمة 100000 كرتون تمور و24000 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين، موضحًا أن الجسر الجوي للسودان حوى طائرتين تحملان 1000 خيمة و6000 بطانية و2000 فرشة و1500 سلة غذائية بالإضافة إلى أدوية ومعدات طبية تزن 5 أطنان سيتم توزيعها على ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض.

يذكر أن فريق المركز وقف على المناطق المتضررة بولاية «نهر النيل» بمنطقة «أم رهو» بوحدة «سيدون» الإدارية بمحلية «الدامر» التي أصيبت بأضرار مادية جسيمة وتم تسليم الخيام والفرش والأغطية والسلال الغذائية للمتضررين.‏