شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يكتنف موعد الانتخابات البلدية.. وتكهنات بالتمديد للقدامى عامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

رغم مضي نحو 5 اشهر على اختيار امانات المناطق والمحافظات اعضاء لجان الانتخابات البلدية في دورتها القادمة لا زال الغموض يكتنف موعد الانتخابات وسط توقعات وتكهنات بالتمديد عام او عامين للمجالس الحالية. وطبقا لمصادر لم ترد حتى اللحظة اي توجيهات حول الاستعدادات للانتخابات القادمة وتحديد مراكزها، وفي الطائف كانت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية عقدت اجتماعها الاول في دورتها الرابعة، برئاسة أمين الطائف محمد بن هميل في منتصف رجب ١٤٤٠ هـ، بحضور أعضاء اللجنة وكشفت الأمانه حينها في بيان صحف وزعتها على الصحف أن الاجتماع، «يأتي على اثر صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بتشكيل اللجنة للدورة الجديدة؛ لمباشرة أعمالها والبدء في إعداد الترتيبات المتعلقة بالانتخابات البلدية» وجرى خلال الاجتماع مناقشة المهام الأساسية في إدارة العملية الانتخابية بالمنطقة، واستعراض قرار تشكيل اللجنة والمهام الأساسية لها، ودراسة خيارات المراكز الانتخابية وتوزيعها، ومناقشة الخطة الزمنية لمتطلبات الانتخابات في نطاق إشراف اللجنة، والخطط الإعلامية والأمنية للمراحل الانتخابية «وحدد الاجتماع 8 أعضاء للجنة المحلية بينهم سيدتان الى جانب أحمد السميري، الدكتور طلال اللهيبي، العقيد شرف الثمالي، مشعل القثامي، المهندس سعد الطلحي، الدكتور تركي المنصوري، الدكتورة عبير العبيدي والدكتورة رنا غازي زيني.

وكانت "الخليج 365" نشرت في تقرير سابق تفاصيل الاجتماع المطول الذي عقده وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي بمكتبه مع 30 رئيس مجلس بلدي، و7 رؤساء مجالس بلدية سابقين.

وأكد القصبي حينها في خطاب وجهه لرؤساء المجالس البلدية أن الهدف من اللقاء تطوير كفاءة أدائها، بما ينعكس على تطوير العمل البلدي.

وناقشوا فعالية نظام المجالس البلدية ولوائحه التنظيمية، والتكامل بين المجالس والسلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، والتحديات والمعوقات المؤثرة في أداء المجالس لاختصاصاتها، ومدى مناسبة العدد الحالي لأعضاء المجالس البلدية وأثره على مستوى أدائها.