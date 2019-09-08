شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون حاج غادروا.. والمتبقون 271 ألفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

غادر أكثر من 1.5 مليون حاج السعودية حتى أمس (السبت)، ليتبقى ممن أدوا مناسك الحج العام الماضي 1440 نحو 271910 حجاج غالبيتهم في المدينة المنورة بواقع (233827)، والبقية في مكة المكرمة (38083 حاجا).

وأوضحت إحصائية أصدرها مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقيادة بوزارة الحج والعمرة، أن عدد المغادرين عن طريق الجو بلغ 1472430 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين عن طريق المنافد البرية 94253 حاجا، وغادر عن طريق ميناء جدة الإسلامي 17082 حاجا.

وبلغ عدد المغادرين عن طريق مطار الملك عبدالعزيز بجدة 982398حاجا، وعن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 487162 حاجا، وعن طريق مطار الطائف 1508 حجاج.

وغادر عن طريق منفذ حالة عمار البري 27144 حاجا، وعن طريق منفذ البطحاء 14039 حاجا، وعن طريق منفذ الحديثة 2353 حاجا، وعن طريق منفذ الوديعة 25703 حجاج.