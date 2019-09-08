شكرا لقرائتكم خبر عن المدير: توحيد ممارسات العمل بين الطلاب والطالبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أكد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني أنه يجب توحيد ممارسات العمل الإداري والأكاديمي بين شطري الطلاب والطالبات، ضماناً للجودة وحفاظاً للمعايير ومنعاً لازدواجية القرارات التي تتسبب في تفاوت الأداء.

وجاءت تأكيدات الزهراني خلال اللقاء الأكاديمي الذي عقدته الجامعة (الخميس الماضي) مشيرا إلى أهمية إيجاد الانسجام والتعاون والتقارب بين القيادات التعليمية والإدارية والطلبة بالجامعة، وتوضيح سياسة الجامعة وأهدافها وخططها الاستراتيجية التي تعمل عليها الآن ومستقبلاً، وأضاف الزهراني «حريص على أبنائي وبناتي من الطلبة من أجل تطوير مخرجاتهم، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل». «هدف»، جعل جامعتهم ضمن مصاف الجامعات ذات الجودة في عملياتها ومخرجاتها المتوافقة مع رؤية 2030.

وكانت جامعة الطائف حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات كأول جامعة سعودية تحصل عليه بعد استيفائها المعايير الرئيسية للاعتماد، والتي تشمل الرسالة والأهداف والتخطيط الإستراتيجي، الحوكمة والقيادة والإدارة، التعلم والتعليم، الطلبة، هيئة التدريس، الموارد المؤسسية، البحث العلمي والابتكار، والشراكة المجتمعية.

من جهة ثانية أطلقت الجامعة مبادرة إعلان النزاهة فيها، ودعت منسوبيها والمتعاملين معها إلى المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي عبارة عن مبادرة من الجامعة في تدشين أيقونة إلكترونية تحتوي على تقييم الخدمات ومستوى الرضا عن جميع عمادات وأقسام جامعة الطائف واختيار الجهة المراد الإبلاغ عنها أو تقييمها لتكون النزاهة والشفافية سلوكاً متحققاً في الجامعة.