شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابتي السطو على مراكز تجارية بالرياض.. وسلب وافدين بالشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ضبطت الجهات المختصة في الرياض، 4 متهمين باكستانيي الجنسية، ارتكبوا جرائم السرقة تمثلت باقتحام المراكز التجارية بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع.

وأوضحت شرطة الرياض، أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وعثر بحوزتهم على أدوات صلبة تستخدم في تكسير الأبواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة (كاشير).

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وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بارتكاب 3 سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (93,000) ريال، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي الدمام أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن، والاعتداء على أحد الضحايا بعد مقاومته لهما مما أسفر عن إصابته إصابة خطرة مازال يتلقى الرعاية الطبية على إثرها بالمستشفى، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب (14) جريمة سلب بحق عدد من العمالة بالدمام ومحافظة الخبر.

وبينت أنه عثر بحوزتهما على مادة الشبو المخدرة وأدوات أخرى استُخدمت في تنفيذ جرائمهما، وضبط المركبة المستخدمة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.