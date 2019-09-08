شكرا لقرائتكم خبر عن العقير: إنقاذ أسرة باكستانية علقت مركبتها في الرمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أنقذت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، عائلة باكستانية مكونة من 8 أشخاص «رجلين و3 نساء و3 أطفال»، وذلك بعد أن علقت مركبتها بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع سلوى.

وأوضح متحدث قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر أنه ورد بلاغ عن طريق هاتف طوارئ حرس الحدود 994 من مقيم باكستاني أفاد من خلاله بأن سيارته علقت بالرمال شمال غرب ميناء العقير، وعلى الفور تمَّ تكليف دوريات حرس الحدود الساحلية بقطاع سلوى بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي (DMRCC)، لتقديم المساعدة اللازمة، وهم بصحة جيدة.