شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: نسعى لمجتمع رقمي ينافس إقليمياً وعالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن التقنية ساهمت في تطوير أسلوب تقديم الخدمات عبر منصات عالية الموثوقية والأمان، مبيناً أن مستهدفات رؤية 2030 تسعى لإيجاد مجتمع رقمي ينافس على المستوى الإقليمي والعالمي.

وشدد على أهمية أن يوسع كل شخص مداركه ومعارفه، ويسخرها في خدمة دينه وبلاده، وأن لا يدخر جهداً في سعيه لنيل أعلى المراتب، مثمناً ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بتطوير رأس المال البشري في القطاع العام، وحرصها على أن يمكنوا من مواصلة تعليمهم في مختلف الدرجات.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان الإمارة أخيراً عبدالله بن ناصر آل مستنير عباجه، أحد منسوبي إمارة المنطقة الشرقية، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في بحث بعنوان «دورة إدارة تقنية المعلومات في تطبيق التعاملات الإلكترونية في إمارة المنطقة الشرقية».