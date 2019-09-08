شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: «الأوقاف» عززت التعليم في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) okazmad5شدد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، على أهمية الأوقاف في مجالي التعليم والمكتبات ودورهما البارز في تعزيز التعليم بالمنطقة، موجهاً بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف لاستكمال ما تبقى من حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية، وإعداد دراسات عنها بهدف تطويرها، والاستفادة منها بما يحقق شروط الواقفين من جهة ودعم التعليم والمكتبات في المدينة المنورة من جهة أخرى.
واستعرض خلال لقائه رئيس فريق عمل الأوقاف التعليمية الدكتور أحمد بن محمد علي وعددا من أعضاء فريق عمل الأوقاف التعليمية وأوقاف المكتبات، تقريراً عن واقع الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.
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