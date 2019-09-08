شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: خبراء 16 دولة يناقشون المحافظة على بيئة الغابات الجبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

يناقش خبراء ومختصون من 16 دولة، تحديات وسبل المحافظة على بيئة الغابات الجبلية وكيفية الموازنة بين الحاجة للتنمية مع المحافظة على البيئة مثل النمو العمراني والسياحة البيئية وتنمية المتنزهات الوطنية والسياحة الزراعية وتقييم فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية، وذلك خلال «المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة» الذي تنظمه وزارة المياه والبيئة والزراعة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير وبرعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال خلال الفترة (17 - 19) سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، أن المتحدثين في المؤتمر سيتناولون عددا من المحاور، منها المعايير البيئية وأفضل الممارسات الدولية لتخطيط النمو العمراني وشق الطرق في مناطق الغابات، وسبل الإدارة المستدامة لمناطق الغابات والمتنزهات الوطنية وتشجيع السياحة البيئية والزراعية وتعزيز رصد ومكافحة حرائق الغابات، ووسائل وقف تدهور النظام الغابي، ومراعاة كود البناء لبيئة المنطقة وتحسين المنظر الحضري ومنع التلوث البصري، وضوابط التشجير داخل المدن. وقال: ضيوف المؤتمر سيبحثون قضايا الأعمال التجارية الزراعية في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وتعزيز الاستفادة من المدرجات الزراعية، وسبل تحفيز أصحاب الحيازات الزراعية والمناحل الصغيرة والمساهمة في الأمن الغذائي، والممارسات الجيدة للمحافظة على الأراضي، ومنع تدهور التربة وترشيد استهلاك المياه.

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وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد عدد من الجلسات العلمية للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، والغابات، والتشجير، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة لتنمية البيئات المختلفة في المملكة، ومواجهة التحديات التي تواجه البيئات الساحلية والبحرية والبرية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى استعراض تجارب عملية تسهم في دعم جهود التنمية العمرانية والريفية والسياحة البيئية، وتفعيل برامج المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة. وأكد فقيها، أن المؤتمر يعد فرصة مهمة، لإلقاء الضوء على البيئات الجبلية في المملكة، والجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع البيئة، باعتبارها عامل جذب اقتصادي وسياحي، وأهمية تطويرها لاستقطاب الاستثمارات السياحية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى التعريف بالموارد البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية لتحقيق التنمية في البيئات الجبلية.

من جهة اخرى، وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بنقل الطفل حديث الولادة سامي عايض العلياني من مستشفى النساء والولادة بأبها وعلاجه في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض. وتم إخلاء الطفل طبيا، وأدخل قسم القلب بالمدينة، وحالته مستقرة، حيث كان يعاني من مشكلات في شرايين القلب والتنفس.

وثمن ذوو الطفل هذه اللفتة الحانية من الأمير تركي بن طلال.