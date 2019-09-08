، "حقوق الإنسان" لـ"الخليج 365": نتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة فندق صبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - البهكلي: يجب توفير بيئة العمل التي تحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة، تعمل في أحد الفنادق بصبيا في منطقة جازان؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة التي أثارت ردود أفعال غاضبة.

وقال أحمد بن يحيى البهكلي، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان، لـ"الخليج 365": يؤسفنا ما حدث. وقد رصدنا الموضوع، وبدأنا في متابعته مع الجهات المعنية.

موضحًا أنه لا بد من توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، مع التدريب الجيد؛ فبهما تتحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال على حد سواء.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق قبل أن تقوم الجهات المعنية بفتح تحقيق في الواقعة، وتحيل القضية للنيابة.