، 7 أيام من الأحداث: بداية الدراسة.. ووعد "الإسكان" يتحقق.. والختام صفعات لـ"نورة" ،

- 1/3
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برزت مجموعة من الأحداث على سطح النقاش خلال الأسبوع الماضي مع بداية عام هجري ودراسي جديد. وتنوعت الأحداث على المستويين السياسي والاجتماعي؛ إذ شهدت الساحة اليمنية أحداثًا وتطورات عسكرية وسياسية. كما شهدت الساحة المحلية في السعودية تطورات كثيرة وقرارات جديدة. فيما كانت الأخبار حول بداية العام الدراسي بارزة، إضافة إلى أخبار وحوادث محلية أخرى، كان ختامها مشاهد متداولة عن اعتداء متبادل بين موظفة فندق وشخص آخر.
وفيما يأتي التفاصيل:
مشكلة الإسكان في طريق الحل
"مشكلة الإسكان ستحل" بهذه العبارة أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ـ حفظه الله ـ، في حديثه لقناة العربية قبل عامين في مواجهة واحدة من أصعب المشاكل التي تعانيها الدول، وهي مشكلة الإسكان للمواطنين. اليوم، وبعد مرور هذا الوقت القصير، تحقق الوعد بشكل سريع؛ إذ تم تقليص عدد المستفيدين على قوائم انتظار الصندوق العقاري مما يقارب نصف مليون إلى 90 ألفًا، وذلك في أقل من عامين من تغير نموذج عمل الصندوق من الإقراض المباشر إلى دعم القروض الممنوحة من البنوك وشركات التمويل.
https://sabq.org/frwK3g
https://sabq.org/srxmKg
مجلس الوزراء
أكد خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن صدور عدد من الأوامر الملكية يأتي انطلاقًا من الحرص على تطوير مختلف القطاعات، وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. معبرًا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب المعالي المعينين في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.
https://sabq.org/NFMtWZ
https://sabq.org/9hyQrb
عراك الريسبشن
شغلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت قضية اشتباك بالأيدي بين رجل وموظفة، تدعى (نورة)، في أحد الفنادق بمحافظة صبيا بمنطقة جازان. فيما الخليج 365 التداول توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة التي صعدت إلى ترند تويتر.
https://sabq.org/9K7Mq4
https://sabq.org/4BzNPw
https://sabq.org/vbVTmn
https://sabq.org/gbwSPQ
بداية العمل باللائحة الجديدة لمزاولة المهن
بدأ أمس العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها.
وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد وافق على تعديل اللائحة السابقة نظرًا لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.
https://sabq.org/VTCbtD
مغالطات تقرير الخبراء الدوليين
اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن، الذي أعلنه في الثالث من سبتمبر الجاري.
وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي بن صالح المالكي، إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م؛ إذ الخليج 365 للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير، واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة، قُدمت من أطراف ثالثة مجهولة، لم يتم التحقق منها.
https://sabq.org/GHZyg5
تشديد سعودي على ضرورة وقف إطلاق النار في جنوب اليمن
خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات جنوب اليمن في تظاهرات حاشدة بعنوان "مليونية الوفاء" تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت السعودية قد عبَّرت عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتؤكد ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك، ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق.
https://sabq.org/jwfS48
https://sabq.org/wnzryK
https://sabq.org/Y3CdbH
https://sabq.org/j4Y5k7
تحالف دعم الشرعية.. يوجه ضربات ويتصدى بحزم وينهك قدرات الحوثي
اعترضت قوات التحالف، مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، فيما وجهت القوات ضربات عسكرية ناجحة خلال الفترة الماضية فككت قدرات الميليشيات وأنهكتها وأضعفت صفوفها، وأصدرت عددًا من البيانات الصحفية في شأن عددٍ من الموضوعات.
https://sabq.org/TVg3wf
https://sabq.org/XNgP3L
https://sabq.org/pqTy62
https://sabq.org/fdc79v
https://sabq.org/ZxX6cN
https://sabq.org/c27HCG
https://sabq.org/jKVZBD
https://sabq.org/5Mxhzg
https://sabq.org/PYBChX
https://sabq.org/wy5vZq
رئيس أرامكو الجديد
كشف مصدر سعودي مسؤول لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.
https://sabq.org/w2T9fF
https://sabq.org/vLF86Y
عودة المدارس والجدل
انطلق الأسبوع الماضي، العام الدراسي الجديد، وشهدت المناطق عددًا من القضايا وكما شهدت الساحة الإعلامية جدلاً حول بعض الموضوعات.
https://sabq.org/k7PXRt
https://sabq.org/qSmR7H
https://sabq.org/ScLn7G
تغريدة من بريطانيا تستنجد بولي العهد
تعيش بريطانيا هذه الأيام محنة وأزمة على الصعيد السياسي؛ فمحاولات رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تواجهها معارضة شرسة من البرلمان البريطاني، وبين شد وجذب بين كل الأطراف السياسية في المملكة المتحدة، كان لدى مواطن بريطاني حل للأزمة التي يطلق عليها: "بريكست"، وطلب للأمير محمد بن سلمان.
https://sabq.org/bt32GC
بدأ محللو الطقس بالسعودية والخليج والأردن رصد توقعات الوسم، الذي يظهر أنه مبشر بوسم يشبه الموسم الماضي بتفاصيله، الذي يعد موسمًا تاريخيًّا.
https://sabq.org/tkBMTb
ضربات استباقية للمخدرات
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص "إمفيتامين" خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ.
https://sabq.org/vzWL6Y
7 أيام من الأحداث: بداية الدراسة.. ووعد "الإسكان" يتحقق.. والختام صفعات لـ"نورة"محمد المواسي الخليج 365 2019-09-08
برزت مجموعة من الأحداث على سطح النقاش خلال الأسبوع الماضي مع بداية عام هجري ودراسي جديد. وتنوعت الأحداث على المستويين السياسي والاجتماعي؛ إذ شهدت الساحة اليمنية أحداثًا وتطورات عسكرية وسياسية. كما شهدت الساحة المحلية في السعودية تطورات كثيرة وقرارات جديدة. فيما كانت الأخبار حول بداية العام الدراسي بارزة، إضافة إلى أخبار وحوادث محلية أخرى، كان ختامها مشاهد متداولة عن اعتداء متبادل بين موظفة فندق وشخص آخر.
وفيما يأتي التفاصيل:
مشكلة الإسكان في طريق الحل
"مشكلة الإسكان ستحل" بهذه العبارة أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ـ حفظه الله ـ، في حديثه لقناة العربية قبل عامين في مواجهة واحدة من أصعب المشاكل التي تعانيها الدول، وهي مشكلة الإسكان للمواطنين. اليوم، وبعد مرور هذا الوقت القصير، تحقق الوعد بشكل سريع؛ إذ تم تقليص عدد المستفيدين على قوائم انتظار الصندوق العقاري مما يقارب نصف مليون إلى 90 ألفًا، وذلك في أقل من عامين من تغير نموذج عمل الصندوق من الإقراض المباشر إلى دعم القروض الممنوحة من البنوك وشركات التمويل.
https://sabq.org/frwK3g
https://sabq.org/srxmKg
مجلس الوزراء
أكد خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن صدور عدد من الأوامر الملكية يأتي انطلاقًا من الحرص على تطوير مختلف القطاعات، وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. معبرًا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب المعالي المعينين في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.
https://sabq.org/NFMtWZ
https://sabq.org/9hyQrb
عراك الريسبشن
شغلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت قضية اشتباك بالأيدي بين رجل وموظفة، تدعى (نورة)، في أحد الفنادق بمحافظة صبيا بمنطقة جازان. فيما الخليج 365 التداول توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة التي صعدت إلى ترند تويتر.
https://sabq.org/9K7Mq4
https://sabq.org/4BzNPw
https://sabq.org/vbVTmn
https://sabq.org/gbwSPQ
بداية العمل باللائحة الجديدة لمزاولة المهن
بدأ أمس العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها.
وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد وافق على تعديل اللائحة السابقة نظرًا لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.
https://sabq.org/VTCbtD
مغالطات تقرير الخبراء الدوليين
اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن، الذي أعلنه في الثالث من سبتمبر الجاري.
وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي بن صالح المالكي، إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م؛ إذ الخليج 365 للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير، واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة، قُدمت من أطراف ثالثة مجهولة، لم يتم التحقق منها.
https://sabq.org/GHZyg5
تشديد سعودي على ضرورة وقف إطلاق النار في جنوب اليمن
خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات جنوب اليمن في تظاهرات حاشدة بعنوان "مليونية الوفاء" تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت السعودية قد عبَّرت عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتؤكد ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك، ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق.
https://sabq.org/jwfS48
https://sabq.org/wnzryK
https://sabq.org/Y3CdbH
https://sabq.org/j4Y5k7
تحالف دعم الشرعية.. يوجه ضربات ويتصدى بحزم وينهك قدرات الحوثي
اعترضت قوات التحالف، مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، فيما وجهت القوات ضربات عسكرية ناجحة خلال الفترة الماضية فككت قدرات الميليشيات وأنهكتها وأضعفت صفوفها، وأصدرت عددًا من البيانات الصحفية في شأن عددٍ من الموضوعات.
https://sabq.org/TVg3wf
https://sabq.org/XNgP3L
https://sabq.org/pqTy62
https://sabq.org/fdc79v
https://sabq.org/ZxX6cN
https://sabq.org/c27HCG
https://sabq.org/jKVZBD
https://sabq.org/5Mxhzg
https://sabq.org/PYBChX
https://sabq.org/wy5vZq
رئيس أرامكو الجديد
كشف مصدر سعودي مسؤول لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.
https://sabq.org/w2T9fF
https://sabq.org/vLF86Y
عودة المدارس والجدل
انطلق الأسبوع الماضي، العام الدراسي الجديد، وشهدت المناطق عددًا من القضايا وكما شهدت الساحة الإعلامية جدلاً حول بعض الموضوعات.
https://sabq.org/k7PXRt
https://sabq.org/qSmR7H
https://sabq.org/ScLn7G
تغريدة من بريطانيا تستنجد بولي العهد
تعيش بريطانيا هذه الأيام محنة وأزمة على الصعيد السياسي؛ فمحاولات رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تواجهها معارضة شرسة من البرلمان البريطاني، وبين شد وجذب بين كل الأطراف السياسية في المملكة المتحدة، كان لدى مواطن بريطاني حل للأزمة التي يطلق عليها: "بريكست"، وطلب للأمير محمد بن سلمان.
https://sabq.org/bt32GC
بدأ محللو الطقس بالسعودية والخليج والأردن رصد توقعات الوسم، الذي يظهر أنه مبشر بوسم يشبه الموسم الماضي بتفاصيله، الذي يعد موسمًا تاريخيًّا.
https://sabq.org/tkBMTb
ضربات استباقية للمخدرات
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص "إمفيتامين" خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ.
https://sabq.org/vzWL6Y
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
12:18 AM
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
01:32 AM
الساحة السياسية تتوقد.. وتأكيد لوقف إطلاق النار بجنوب اليمن.. وبيانات "التحالف" الأبرز
برزت مجموعة من الأحداث على سطح النقاش خلال الأسبوع الماضي مع بداية عام هجري ودراسي جديد. وتنوعت الأحداث على المستويين السياسي والاجتماعي؛ إذ شهدت الساحة اليمنية أحداثًا وتطورات عسكرية وسياسية. كما شهدت الساحة المحلية في السعودية تطورات كثيرة وقرارات جديدة. فيما كانت الأخبار حول بداية العام الدراسي بارزة، إضافة إلى أخبار وحوادث محلية أخرى، كان ختامها مشاهد متداولة عن اعتداء متبادل بين موظفة فندق وشخص آخر.
وفيما يأتي التفاصيل:
مشكلة الإسكان في طريق الحل
"مشكلة الإسكان ستحل" بهذه العبارة أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ـ حفظه الله ـ، في حديثه لقناة العربية قبل عامين في مواجهة واحدة من أصعب المشاكل التي تعانيها الدول، وهي مشكلة الإسكان للمواطنين. اليوم، وبعد مرور هذا الوقت القصير، تحقق الوعد بشكل سريع؛ إذ تم تقليص عدد المستفيدين على قوائم انتظار الصندوق العقاري مما يقارب نصف مليون إلى 90 ألفًا، وذلك في أقل من عامين من تغير نموذج عمل الصندوق من الإقراض المباشر إلى دعم القروض الممنوحة من البنوك وشركات التمويل.
https://sabq.org/frwK3g
https://sabq.org/srxmKg
مجلس الوزراء
أكد خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن صدور عدد من الأوامر الملكية يأتي انطلاقًا من الحرص على تطوير مختلف القطاعات، وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. معبرًا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب المعالي المعينين في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.
https://sabq.org/NFMtWZ
https://sabq.org/9hyQrb
عراك الريسبشن
شغلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت قضية اشتباك بالأيدي بين رجل وموظفة، تدعى (نورة)، في أحد الفنادق بمحافظة صبيا بمنطقة جازان. فيما الخليج 365 التداول توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة التي صعدت إلى ترند تويتر.
https://sabq.org/9K7Mq4
https://sabq.org/4BzNPw
https://sabq.org/vbVTmn
https://sabq.org/gbwSPQ
بداية العمل باللائحة الجديدة لمزاولة المهن
بدأ أمس العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها.
وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد وافق على تعديل اللائحة السابقة نظرًا لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.
https://sabq.org/VTCbtD
مغالطات تقرير الخبراء الدوليين
اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن، الذي أعلنه في الثالث من سبتمبر الجاري.
وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي بن صالح المالكي، إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م؛ إذ الخليج 365 للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير، واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة، قُدمت من أطراف ثالثة مجهولة، لم يتم التحقق منها.
https://sabq.org/GHZyg5
تشديد سعودي على ضرورة وقف إطلاق النار في جنوب اليمن
خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات جنوب اليمن في تظاهرات حاشدة بعنوان "مليونية الوفاء" تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت السعودية قد عبَّرت عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتؤكد ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك، ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق.
https://sabq.org/jwfS48
https://sabq.org/wnzryK
https://sabq.org/Y3CdbH
https://sabq.org/j4Y5k7
تحالف دعم الشرعية.. يوجه ضربات ويتصدى بحزم وينهك قدرات الحوثي
اعترضت قوات التحالف، مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، فيما وجهت القوات ضربات عسكرية ناجحة خلال الفترة الماضية فككت قدرات الميليشيات وأنهكتها وأضعفت صفوفها، وأصدرت عددًا من البيانات الصحفية في شأن عددٍ من الموضوعات.
https://sabq.org/TVg3wf
https://sabq.org/XNgP3L
https://sabq.org/pqTy62
https://sabq.org/fdc79v
https://sabq.org/ZxX6cN
https://sabq.org/c27HCG
https://sabq.org/jKVZBD
https://sabq.org/5Mxhzg
https://sabq.org/PYBChX
https://sabq.org/wy5vZq
رئيس أرامكو الجديد
كشف مصدر سعودي مسؤول لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.
https://sabq.org/w2T9fF
https://sabq.org/vLF86Y
عودة المدارس والجدل
انطلق الأسبوع الماضي، العام الدراسي الجديد، وشهدت المناطق عددًا من القضايا وكما شهدت الساحة الإعلامية جدلاً حول بعض الموضوعات.
https://sabq.org/k7PXRt
https://sabq.org/qSmR7H
https://sabq.org/ScLn7G
تغريدة من بريطانيا تستنجد بولي العهد
تعيش بريطانيا هذه الأيام محنة وأزمة على الصعيد السياسي؛ فمحاولات رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تواجهها معارضة شرسة من البرلمان البريطاني، وبين شد وجذب بين كل الأطراف السياسية في المملكة المتحدة، كان لدى مواطن بريطاني حل للأزمة التي يطلق عليها: "بريكست"، وطلب للأمير محمد بن سلمان.
https://sabq.org/bt32GC
بدأ محللو الطقس بالسعودية والخليج والأردن رصد توقعات الوسم، الذي يظهر أنه مبشر بوسم يشبه الموسم الماضي بتفاصيله، الذي يعد موسمًا تاريخيًّا.
https://sabq.org/tkBMTb
ضربات استباقية للمخدرات
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص "إمفيتامين" خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ.
https://sabq.org/vzWL6Y
، 7 أيام من الأحداث: بداية الدراسة.. ووعد "الإسكان" يتحقق.. والختام صفعات لـ"نورة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أيام من الأحداث: بداية الدراسة.. ووعد "الإسكان" يتحقق.. والختام صفعات لـ"نورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.