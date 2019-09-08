، بالفيديو .. قراءة آسرة لأحوازي تذكِّر رواد المسجد النبوي بالراحل "عبدالباسط عبدالصمد" ،

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استوقفت تلاوة الحاج كريم منصوري من الأحواز العربية رواد المسجد النبوي، الذين تسابقوا لتوثيقها خلال قراءته في إحدى حلقات الزوار التي سخرتها السعودية لرعاية القرآن الكريم والأحاديث النبوية والدروس العلمية، وتشرف عليها رئاسة شؤون الحرمين بين جنبات المسجد النبوي الشريف.
وتم تداول المقطع اليوم على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتميز القراءة مفيدين بأنها ذكَّرتهم بقراءة الراحل عبدالباسط عبدالصمد.
وتشهد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة إقبالاً كبيرًا بين زواره الذين يفدون من مختلف دول العالم.
بالفيديو .. قراءة آسرة لأحوازي تذكِّر رواد المسجد النبوي بالراحل "عبدالباسط عبدالصمد"عبدالله العنزي الخليج 365 2019-09-07
استوقفت تلاوة الحاج كريم منصوري من الأحواز العربية رواد المسجد النبوي، الذين تسابقوا لتوثيقها خلال قراءته في إحدى حلقات الزوار التي سخرتها السعودية لرعاية القرآن الكريم والأحاديث النبوية والدروس العلمية، وتشرف عليها رئاسة شؤون الحرمين بين جنبات المسجد النبوي الشريف.
وتم تداول المقطع اليوم على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتميز القراءة مفيدين بأنها ذكَّرتهم بقراءة الراحل عبدالباسط عبدالصمد.
وتشهد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة إقبالاً كبيرًا بين زواره الذين يفدون من مختلف دول العالم.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
11:55 PM
استوقفتهم بتوثيقها وتداولها على نطاق واسع
استوقفت تلاوة الحاج كريم منصوري من الأحواز العربية رواد المسجد النبوي، الذين تسابقوا لتوثيقها خلال قراءته في إحدى حلقات الزوار التي سخرتها السعودية لرعاية القرآن الكريم والأحاديث النبوية والدروس العلمية، وتشرف عليها رئاسة شؤون الحرمين بين جنبات المسجد النبوي الشريف.
وتم تداول المقطع اليوم على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتميز القراءة مفيدين بأنها ذكَّرتهم بقراءة الراحل عبدالباسط عبدالصمد.
وتشهد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة إقبالاً كبيرًا بين زواره الذين يفدون من مختلف دول العالم.
، بالفيديو .. قراءة آسرة لأحوازي تذكِّر رواد المسجد النبوي بالراحل "عبدالباسط عبدالصمد" ،
المصدر : الخليج 365
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