فائز جديد في مسابقة الحلم بـ200 ألف دولار.. هنا أرقام الاشتراك في mbc dream

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بعد ساعات من الإعلان عن الفائز بسحب الـ200 ألف دولار أمريكي، دخلت مسابقة الحلم 2019 مرحلة جديدة من السحب لاستكمال السحب على جوائز الـ3 مليون دولار أمريكي التي تم الإعلان عنها عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، لتحظى بذلك مسابقة الحلم 2019 على شهر واسعة، نظرًا لمجموع جوائزها الأضخم، فضلاً عن الحيادية والشفافية التي تتمتع بها في طريق السحب على الهواء مباشرةً عشوائيًا.. ننشر لكم طريقة وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2019، كما ننشر لكم أرقام الاشتراك من جميع الدول.
جوائز مسابقة الحلم 2019
وجاء الاهتمام الكبير بــمسابقة الحلم، نظرًا للجوائز الكبرى التي تم الإعلان عنها وبلغ مجملها 3 مليون دولار أمريكي، يتم السحب فيها على عدة جوائز، الجائزة الواحدة منها تبلغ 100 ألف دولار أمريكي، كما تم السحب نهاية الأسبوع الماضي عىلى جائزة استثنائية بلغت 200 ألف دولار أمريكي.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2019
وللحصول على طريقة وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2019، فلابد من (إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve – ثم أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي يتبعه المشارك في بلده – وفي النهاية بمجرد إرسال رسالة قصيرة أو الاتصال إلى الرقم المرادف لبلدك ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح تمنح الاشتراك في الحلم).
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019
|أرقام مسابقة الحلم من مصر
|Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
|أرقام مسابقة الحلم من دول المغرب العربي
|موريتانيا Mauritel 1559
المغرب Inwi 9669
المغرب Orange 9669
تونس Tunisie Telecom 85988
تونس Ooredoo 85988
تونس ORANGE 85988
|أرقام مسابقة الحلم من دول الشام العربي
|العراق Asiacell 2266
العراق Korek 2180
العراق Zain 2833 1200
الأردن Orange 98880
الأردن Umniah 98858
الأردن Zain 98858 70
فلسطين Jawwal 1623
فلسطين Wataniya 6750
سوريا MTN 1736
سوريا Syriatel 1736
|أرقام مسابقة الحلم من الخليج
|الكويت gsm 4141
السعودية Mobily 650444
السعودية Zain 755505
الإمارات Etisalat 6070
الإمارات du 3636
البحرين Batelco 94000
البحرين VIVA 98885
البحرين VIVA 98885
البحرين Batelco 94000
السعودية Zain 755505
السعودية Mobily 650444
السعودية LEBARA 313131
السعودية Virgin Mobile 300300
السعودية Thuraya 0088216101074
الكويت Zain 96922
الكويت VIVA 50640
الكويت GSM 4141
الإمارات Etisalat 6070
الإمارات Du 3636
عمان GSM 90434
|رقم دولي من كل أنحاء العالم
|GSM 0088216101092