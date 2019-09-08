موقع أبشر | بداية التقديم في وظائف الأمن العام والوظائف العسكرية للنساء 1441 هجريًا

بدأ موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني صباح اليوم الأحد في إستقبال طلبات التقديم والتسجيل في وظائف الأمن العام والوظائف العسكرية للسيدات، وذلك لسنة 1441 هجريًا، وهذا بعد تصريحات من قبل مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للقبول في وزارة الداخلية السعودية تؤكد بأن عملية القبول والتسجيل في الوظائف المتاحة في الوزارة سوف تبدأ من الساعات لصباح يوم التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

خلال هذا التقرير من موقع، عرب نيوز، سوف نتابع معاكم تفاصيل وظائف الأمن العام، والوظائف العسكرية المتاحة للسيدات فقط، وهذا على رتبة جندي، حيث سيتم توزيع كل المقبولين في هذه الوظائف على عدة مناطق على رأسها منطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة.

موعد التقديم في وظائف الأمن العام للسيدات على موقع أبشر

نشرت وزارة الداخلية مواعيد التقديم في وظائف الأمن العام عبر موقع أبشر، وأكدت بأن الوظائف متاحة للتقديم عليها بدءًا من صباح اليوم الأحد، وذلك للسيدات فقط، وهذا على أن تكون هناك شروط محددة، سوف يتم على أساسها إختيار السيدات اللاتي سيتم تعيينهم في المناصب الشاغرة، حيث ستكون الأولوية للحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك ستكون هناك أولوية للحاصلات على المؤهلات العليا.

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ومن بين الشروط التي يجب مراعتها في المتقدمات للحصول على وظائف الأمن العام عبر موقع أبشر، أن تكون المتقدمة للوظيفة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وكذلك يجب أن يكون غير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهذا بالإضافة إلى وجود شروط أخرى سوف نتحدث عنها في الفقرات المقبلة.

رابط موقع أبشر لوظائف الأمن العام للسيدات

يمكن للراغبات في التقديم في وظائف الأمن العام، بأن يتم تسجيل دخولهم إلى الموقع الرسمي المخصص للوظائف العسكرية لسنة 1441 هجريًا، وهذا خلال الرابط التالي من هنا، وذلك من صباح الأحد وحتى الموعد المحدد لنهاية فترة التقديمات بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية السعودية.

شروط التقديم في وظائف الأمن العام عبر موقع أبشر

وضعت وزارة الداخلية عدة شروط من أجل قبول السيدات في وظائف الأمن العام والوظائف العسكرية، عبر التوظيف الإلكتروني في موقع أبشر، ومن بين هذه الشروط، ما يلي: