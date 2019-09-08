دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وزير الدفاع الأمريكي: وزير الدفاع الأمريكي: السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن المملكة العربية السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تُشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، شبه اليومية على المملكة.

واتهم وزير الدفاع الأمريكي، الميليشيا الحوثية بارتكاب جرائم مروعة في اليمن، لافتًا إلى أن الميليشيا الإرهابية تتحرك وفق توجيهات إيرانية، وذلك خلال تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة.

ومن جانبها، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، ببيان المملكة العربية السعودية حول الأحداث الأخيرة في عدن، مؤكدة أنه وضع النقاط على الحروف وحسم الجدل حول موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، أنها تتابع مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية، معبرة عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار.

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وجددت المملكة التأكيد على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.

وعبرت المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، مؤكدة ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق، وفي الوقت ذاته عدم قبول أي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًّا، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي داعش والقاعدة.

وشددت المملكة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم، مؤكدة موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها أي محاولات؛ لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.

وأعلنت المملكة استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين؛ للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وانطلاقًا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق، وأكدت استمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.