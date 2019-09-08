نتيجة و اهداف مباراة مصر والسعودية الأولمبي الودية

انتصر المنتخب المصري الأولمبي على نظيره السعودي بنتيجة 4-1، مساء اليوم السبت، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أحرز أهداف الفراعنة، طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي من ركلتي جزاء، وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن، فيما سجل للمنتخب السعودي، عبد الإله العامري.

وسيطر المنتخب المصري على مجريات الشوط الأول، وتقدم بهدف مبكر سجله طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء، حصل عليه رمضان صبحي في الدقيقة الثانية.

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ونجح رمضان صبحي في إضافة الهدف الثانى في الدقيقة 12، من ضربة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح.

وواصل الفراعنة الضغط ونجح أحمد أبو الفتوح في تسجيل الهدف الثالث خلال الدقيقة 25 بتسديدة قوية في شباك الحارس السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في تقليص الفارق عن طريق رأسية متقنة لعبد الإله العامرى في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني تمكن صلاح محسن من تسجيل الهدف الرابع للفراعنة، بعدما تلقى عرضية رمضان صبحي وأسكنها داخل الشباك بنجاح.