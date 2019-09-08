لاحظه يجلس بجانب مسجد.. مواطن من مكة يكتشف مفاجأة بعد التحدث مع شخص غريب!

استطاع مواطن في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، التعرُّف على “مفقود عنيزة” وإيصاله بأهله، بعد أن لاحظه يجلس بجانب مسجد في حالة إعياء، ودفعه الفضول للحديث معه. وبحسب “سبق”، لاحظ المواطن، أن شخص يجلس بجانب أحد المساجد في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، حينها بدأ يتحدث معه حتى أن عرفَ بأنه هو “مفقود عنيزة” الذي نشرته عنه وسائل الإعلام.
وتواصل المواطن “مع شقيق المفقود وإبلغه”، فيما قام شقيقه باستلامه ونقله لأحد المستشفيات؛ للاطمئنان عليه كونه كان منهكًا ويعاني الإعياء والتعب، وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة. وكانت أسرة المواطن “سليمان بن عبدالله الغماس”، البالغ من العمر 57 عامًا، أعلنت فقدانه بعد أن خرج من منزلهم الكائن في عنيزة بمنطقة القصيم يوم الأربعاء 27 – 12 – 1440هـ.
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