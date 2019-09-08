الإطاحة بمروج مخدرات في جدة بعد ساعات من تداول مقطع

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء اليوم بشخص يروج المخدرات داخل أحد الأحياء بالمحافظة. وتدل الواقعة على سرعة ويقظة رجال الأمن في متابعة ما يدور داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض على المروج بعد ساعات قلائل من تداول مقطع للمروج وهو يحاول إغراء شاب مراهق بحبة مخدرة، في حين وثق المصور لوحة السيارة التي كان يستغلها المروج.
وأظهر المقطع المروج وهو يحاور الشاب عن نوع الحبة التي حاول تقديمها له وفائدتها، فيما توقف المروج وسأل الشاب عن اسم شخص في الحي كنوع من وسيلة الترويج واستغلال الشباب، لكن الشاب قال له إنه لا يوجد شخص في هذا الحي بذلك الاسم. ونصحت مصادر وفقًا لـ”سبق” الشباب بالابتعاد عن تلك الآفة الخطيرة التي تودي بحياة مروجها ومستخدمها.
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