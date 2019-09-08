“عمل جازان”: قضية “موظفة الفندق” جنائية

أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي وفقًا لـ«عكاظ» بأن فريق من مكتب العمل وقف على حادثة الاعتداء التي تعرضت لها مواطنة أثناء تأدية عملها في إحدى الفنادق بمحافظة صبيا وذلك لأجل التأكد من توفر اشراطات عمل المرأة.
كما التقى الفريق بالموظفة المعتدى عليها لاستكمال اللازم، مشيراً إلى أن القضية جنائية وتم تحويلها للجهات الأمنية.
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