جامعة القصيم تفتح التسجيل في 3 دبلومات للجنسين.. وهذه هي الشروط والرسوم

أعلنت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440 – 1441هـ، للطلبة والطالبات ابتداء من غدٍ الأحد. والدبلومات هي دبلوم الأمن السيبراني “دبلوم عالي”، في فصلين دراسيين بـ6 آلاف ريال، للفصل الواحد، ودبلوم موارد بشرية في فصلين دراسيين بـ5 آلاف ريال للفصل الواحد، ودبلوم إدارة مكتبية في فصلين دراسيين بـ5 آلاف ريال للفصل الواحد، والدراسة في مقر كليتي العلوم والآداب وإدارة الأعمال بالرس.

وتضمنت شروط الالتحاق الحصول على بكالوريوس “حاسب آلي وأقسامه، للأمن السيبراني، ومؤهل ثانوي للإدارة المكتبية والموارد البشرية، وألا يقل عدد المتقدمين على الدبلوم الواحد عن 35 طالبا وطالبة. وتتمثل المستندات المطلوبة في أصل شهادة المؤهل للمطابقة في حال القبول، وأصل الهوية الوطنية، حيث تتم المطابقة وسداد الرسوم عبر بطاقة الصراف الآلي في مقر العمادة الرئيسي في بريدة، وفِي كلية العلوم والآداب بالرس.