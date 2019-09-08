تشييع أحد منسوبي “الحرس الوطني” في مسقط رأسه بالأحساء بعد استشهاده بالحد الجنوبي

أدى جمع غفير من المواطنين بمدينة العيون بالأحساء، صلاة الميت، عصر اليوم السبت، على شهيد الواجب العريف حمد بن محمد المكاحلة السبيعي، من منسوبي وزارة الحرس الوطني. وتقدّم المصلين على الشهيد، بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

ونقل محافظ الأحساء لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير المنطقة الشرقية ونائبه. من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف بالحد الجنوبي، مدافعاً عن دينه ووطنه.