عاجل #اوامر_ملكية … التفاصيل

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. أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية لهذا اليوم الأحد الموافق ٩ /١ / ١٤٤١ هــ وهي كالتالي:- Advertisements – اعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ‎#وزير_الطاقة من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة. – تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة. – يعفى المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه ، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.





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