بحضور 1300 ممارس صحي ومتحدث.. انطلاق مؤتمر العلاج الطبيعي بالرياض

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي البراتي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، خلال الفترة 6-8 سبتمبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويُعقد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين، بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية.

كما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين.

وشارك في المؤتمر وزارة الصحة، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في المعرض المصاحب للمؤتمر، إضافة إلى عدد من المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي والأكاديميات المتخصصة، ونادي العلاج الطبيعي بجامعة الملك سعود، كما قدمت الجمعية السعودية محتوى كبيرًا عن العلاج.

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وحضر حفل الافتتاح والجلسات العلمية أكثر من 1300 من الممارسين الصحيين والطلاب؛ حيث تم تقديم العديد من الخبرات والأوراق العلمية.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة رفيف الجريفاني رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، إنه تم تقديم 90 بحثًا طبيًّا في مجال العلاج الطبيعي، كما قدم ستة متحدثين ست ورش عمل، وجرى طرح ومناقشة آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي.

وأضاف: «كما تم الاطلاع على جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، إضافة إلى إقامة جلسات علمية متخصصة بمختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية، ومنها أمراض جهاز الهيكل العظمي، والأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، والأمراض العصبية، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وصحة المرأة، وأمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها».