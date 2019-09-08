‪  مستشار قانوني: الاعتداء على موظف عام عقوبته السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال‬‬‬

كشف المستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أن عقوبة استخدام القوة أو العنف أو التهديد بحق موظف عام؛ لأجل قضاء أمر غير مشروع، تصل للسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

وفي تصريحات لصحيفة «عاجل»، أشار القاضي، إلى أن المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة تنص على أن استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، مؤكدًا أنه جرم يعاقب فاعله بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق عندما سكبت عليه القهوة، قبل أن يتدخل الموظفون لإبعاده.

وقد كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق في قضية اعتداء شاب على موظفة تعمل في أحد فنادق محافظة صبيا بمنطقة جازان.