جامعة القصيم تعلن موعد وشروط التقديم في 3 دبلومات

أعلنت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم، بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440 -1441هـ، بداية من صباح غدٍ الأحد.
وذكر بيان صادر عن العمادة، أن التسجيل سيشمل دبلوم الأمن السيبراني للطلاب والطالبات، في فصلين دراسيين مقابل مبلغ (6000 ريال) للفصل الواحد.
أما دبلوم الموارد البشرية للطلاب والطالبات فسيكون عبر فصلين دراسيين قيمة كل منهما (5000 ريال)، ودبلوم إدارة مكتبية للطلاب والطالبات في فصلين دراسيين وذلك بمبلغ (5000 ريال) لكل فصل دراسي.
وستتم الدراسة داخل مقر كلية العلوم والآداب بالرس، وكلية إدارة الأعمال بالرس.
وفيما يخص دبلوم الأمن السيبراني، فقد اشترطت العمادة أن يكون المتقدم من الحاصلين على بكالوريوس الحاسب الآلي وأقسامه، فيما يشترط أن يكون المتقدم للإدارة المكتبية والموارد البشرية حاصلًا على الشهادة الثانوية، وألا يقل عدد المتقدمين في الدبلوم الواحد عن 35 طالبًا وطالبة.
وأكد البيان ضرورة توافر المستندات المطلوبة مع المتقدمين وهي: أصل شهادة المؤهل للمطابقة في حال تم القبول، وأصل الهوية الوطنية؛ حيث تتم المطابقة وسداد الرسوم عبر بطاقة الصراف الآلي في مقر العمادة الرئيس في بريدة، وفِي كلية العلوم والآداب بالرس.
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