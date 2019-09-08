«عاجل» تكشف ملابسات اعتداء شاب على موظفة «فندق صبيا» بالدقائق.. والفيديو بلا صوت

أكد مسؤول في إدارة «فندق صبيا»، الذي شهد واقعة اعتداء شاب على موظفة الاستقبال، اليوم السبت، بمنطقة جازان خلو الفيديو المتداول من أي تسجيل صوتي، مشيدًا بكفاءة الموظفة وحسن سيرتها.
وقال المسؤول، الذي يعمل مشرفا بـ«فندق صبيا»، إنه ذهب مسرعًا لركن الاستقبال بعد ملاحظته لما حدث عبر الكاميرات ووجد الشخص المهاجم غاضبًا، مشيرًا إلى قيام الموظفة بسكب القهوة التي كانت باردة تجاهه.
وأضاف مشرف «فندق صبيا»، أن الشخص تواجد مرتين في الموقع، الأولى كانت عند الساعة 6 م ثم غادر وعاد بعد ما يقارب 20 دقيقة، مؤكدا أنه للمرة الأولى يراه.
وباشرت الجهات الأمنية الحالة- والكلام للمشرف- بعد تلقيها اتصالات من كلا الطرفين ثم طلبوا نسخة لتسجيل كاميرات المراقبة التي لا تدعم التوثيق الصوتي.
واختتم تصريحه، مشيدًا بالموظفة التي لديها سجل جيد بحسب معرفتهم بها، كما أنها متزوجة وأم لطفلة.
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