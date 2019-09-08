مستشار قانوني: الاعتداء المتبادَل في قضية فندق صبيا يُعرض الطرفَيْن للعقاب

علق المستشار القانوني خالد أبو راشد على قضية الاعتداء على موظفة فندق بصبيا، قائلًا: «إذا أسفرت التحقيقات عن بدء المواطنة في الاعتداء بسكب القهوة عليه، فهنا أصبح الاعتداء متبادلًا والعقوبة قد تشمل الطرفين للاعتداء المتبادل بينهما».

وأشار أبو راشد، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى أن مقدار العقوبة في هذه الحالة لكل طرف تكون وفقًا لحجم الاعتداء، مُتابعًا: «رأيُنا مبنيٌّ على المقطع، والعبرة في النهاية بالتحقيقات وما يقرره القضاء».

وأضاف المستشار القانوني أن جريمة الاعتداء على النفس والعقوبة تعزيرية من سجن وجلد وفقًا لتقدير القضاء وملابسات القضية، موضحًا أنه إذا تعرض إنسان لاعتداء بالقول، كالسب، أو اعتداء بالضرب؛ فله الحق في أن يتقدم بالشكوى ويعاقب المعتدي. أما إن بادله السب والضرب فالعقوبة على الطرفين. ومقدار العقوبة بحسب حجم اعتداء كل طرف وآثاره.

وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة، قد وجه بمتابعة قضية الاعتداء على موظفة فندق بصبيا فور حدوثها، ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة.

هذا وقد شهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، أمس الجمعة، مشاجرة بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء.