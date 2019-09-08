غدًا.. انطلاق البرنامج التدريبي لرواد النشاط بالتعليم على «العرضة السعودية»

ينطلق برنامج تدريب المشرفين ورواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية، غدًا الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت دارة الملك عبدالعزيز: إن المركز الوطني للعرضة السعودية يطلق برنامج تدريب العرضة السعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب عدد من المشرفين ورواد النشاط في الوزارة، ابتداءً من الأحد المقبل، ١٤٤١/١/٩هـ».

وأضافت، أن ذلك يأتي لكي يتمكنوا من تدريب الطلاب في برنامج عن العرضة للنشاط في المدارس.