برهجي: استخدام التقنية في تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن نقلة نوعية

أكد رئيس لجنة التحكيم أستاذ القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن أحمد برهجي؛ أن استخدام التقنية في تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ41؛ نقلة نوعية ومواكِبة للعصر والتطوير.

وأشار برهجي إلى أن المسابقة هذا العام تميَّزت بنوعية القراء وجودة الحفظ والأداء.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بعد افتتاح التصفيات النهائية في المسجد الحرام، بحضور شخصيات إسلامية بارزة، والمشاركين ومرافقيهم، ومرتادي المسجد الحرام.

وقال برهجي: «انطلقت المسابقة الدولية القرآنية في أرض الله الحرام وفي شهر الله المحرم. ومن نعمة الله علينا أن هيأ لهذه البلاد المباركة الملوك الصالحين الذين يعتنون بالقرآن الكريم وأهله. وإن هذه المسابقة الدولية هي سمة بارزة وعلامة ظاهرة للعيان على هذه الجهود المشكورة التي تبذلها القيادة الرشيدة».

Advertisements

وأضاف: «المشهد هنا عظيم في بيت الله الحرام»، مستذكرًا حال الأولين، قائلًا: «لو تأملنا حال النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه وهم يتلون القرآن الكريم عند الكعبة المشرفة، واليوم يستمر هذا النهج والإقراء في المسجد الحرام، وسماع الصلوات والتلاوات؛ فهذه المسابقة امتداد لهذا النهج النبوي العظيم».

وعن النسخة الحادية والأربعين للمسابقة، قال رئيس لجنة التحكيم: «تميزت المسابقة هذا العام بنوعية القراء وجودة الحفظ والأداء»، موضحًا أن استخدام التقنيات الإلكترونية في المسابقة نقلة نوعية تجلت في منصة التحكيم التي أصبحت إلكترونية بالكامل، مشيرًا إلى أن «هذه النقلة تعد مُواكَبة للتقنية الحديثة.

وبلادنا دائمًا سباقة في جانب التطوير؛ حيث سهلت هذه التقنية كثيرًا من أعمال التحكيم لدى المحكم واللجنة المنظمة من رصد الدرجات واستخراجها، وهي جهودٌ مشكورة تحسب للأمانة العامة للمسابقة».

ودعا برهجي أن يجزي خير الجزاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من دعم ورعاية للقرآن الكريم وأهله.

وقدم الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الجهود المبذولة لإنجاح المسابقة، والتسهيلات المقدمة للجنة التحكيم خاصة، وللمتسابقين والمشاركين عامةً.