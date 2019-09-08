وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه في انفجار بمنزل العائلة بخميس مشيط

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط، اليوم السبت، حادث انفجار في فناء منزل شعبي بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بليغة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 8 / 1 / 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة؛ ما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بليغة.
وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، واتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كل الملابسات.
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