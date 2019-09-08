إنارة LED تحفز الأمانات

دفعت مزايا نظام إنارة «LED» المتوائمة مع أحدث المعايير العالمية، الأمانات في كافة المناطق إلى استبدال فوانيس الإنارة القديمة، بفوانيس الـ«LED»، وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج» أن من بين مزايا وإيجابيات نظام الإنارة الجديد الإسهام في إيجاد طاقة نظيفة وتوفير جهد التيار الكهربائي، فضلاً عن ملاءمتها لسبل المحافظة على البيئة والإسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، وأوضح أن هذه الوسيلة في الإضاءة تزيد من العمر الافتراضي للإنارة مقارنةً بالأنظمة الأخرى، علاوة على انخفاض حرارتها ما يجعلها متوائمة مع أحدث المعايير العالمية. مزايا نظام إنارة «LED» 1- الإسهام في إيجاد طاقة نظيفة 2- توفير جهد في التيار الكهربائي للإنارة 3- ملاءمتها لسبل المحافظة على البيئة 4- تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار 5- زيادة العمر الافتراضي للإنارة مقارنة بالأنظمة الأخرى 6- انخفاض حرارتها مقارنة بغيرها ذات الحرارة العالية 7- متوائمة مع أحدث المعايير العالمية Advertisements 3 أنواع لـLED 01 المنخفض LED DIP - إشارات المرور والممرات والدرج في الإنارة المعمارية 02 المتوسطة LED SMD - لمبات صغيرة تُباع كشريط طوله 5 أمتار يمكن قصه حسب الطول 03 العالية LED High Power - هذا النوع أقوى قدرةً من النوعين السابقين، ويعد النوع الرئيسي في استخدامات الإنارة

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