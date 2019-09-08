نزاهة تعزز الرقابة بوحدات المراجعة الداخلية للجهات الحكومية

استقبلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أكثر من 2500 ملاحظة عبر المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة الداخلية خلال العام المالي 2018، فيما بلغ عدد المراجعين الداخليين لدى الجهات الحكومية المسجلين في المنصة 210 مراجع في ذات العام، وفعلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 2017 منصة إلكترونية لتلقي تقارير وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وذلك إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (410) بتاريخ 1437/‏9/‏22، حيث تسهم المنصة في تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات، وكشف مكامن الخلل. وتلزم الهيئة وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة باختصاصاتها بتقديم تقارير دورية، وتتضمن المنصة تصنيف للملاحظات التي يكتشفها المراجع الداخلي، وتشمل: «ملاحظات مالية وتشغيلية، ملاحظات التزام، ملاحظات تشغيلية، ملاحظات نظم آلية».

الأهداف الرئيسية للمراجعة الداخلية

التقييم الدوري للسياسات المحاسبية والمالية والتأكد من أنها تسيير حسب الخطة الموضوعة دون انحراف

تقييم السياسات الإدارية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها وإبداء الرأي حيالها بغرض تحسينها وتطويرها

الأهداف الثانوية

المحافظة على أملاك المؤسسة من الضياع أو سوء الاستعمال أو الاختلاس

التأكد من دقة البيانات المحاسبية المستعملة في الدفاتر والسجلات التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات

Advertisements

اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب في الوقت المناسب والعمل على تصحيحها ومنع تكرارها في المستقبل

من اختصاصات نزاهة

التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة والصيانة

إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى جهات التحقيق

متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة

إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي