نزاهة تعزز الرقابة بوحدات المراجعة الداخلية للجهات الحكومية

الأهداف الرئيسية للمراجعة الداخلية
التقييم الدوري للسياسات المحاسبية والمالية والتأكد من أنها تسيير حسب الخطة الموضوعة دون انحراف
تقييم السياسات الإدارية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها وإبداء الرأي حيالها بغرض تحسينها وتطويرها
الأهداف الثانوية
المحافظة على أملاك المؤسسة من الضياع أو سوء الاستعمال أو الاختلاس
التأكد من دقة البيانات المحاسبية المستعملة في الدفاتر والسجلات التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات
اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب في الوقت المناسب والعمل على تصحيحها ومنع تكرارها في المستقبل
من اختصاصات نزاهة
التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة والصيانة
إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى جهات التحقيق
متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة
إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي
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