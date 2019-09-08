أوامر ملكية سعودية تشمل تعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت، 3 أوامر ملكية شملت تعيينات جديدة بعدد من الوزارات بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر الأوامر الملكية إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

وجاء الأمر الملكي الثاني بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

وتضمن الأمر الملكي الثالث إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.