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2019-09-08 بأمر الملك سلمان .. سلطان بن أحمد سفيرا في البحرين متابعات الخليج 365- واس صدر قبل قليل أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـخادم الحرمين الشريفين⁩ لدى مملكة ⁧البحرين⁩ بالمرتبة الممتازة. Advertisements وفيما يلي نص الأمر الملكي : الرقم : أ / 12

التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 136 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود











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