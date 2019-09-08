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الملك سلمان يعفي نائب وزير الطاقة ويعين الزامل في منصبه

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2019-09-08

الملك سلمان يعفي نائب وزير الطاقة ويعين الزامل في منصبه

متابعات الخليج 365 - واس

صدر قبل قليل أمر ملكي باعفاء معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

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وفيما يلي نص الأمر الملكي :

الرقم : أ / 13
التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 231 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه.
ثانياً : يعين المهندس / أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو



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