فيديو.. حكم صيام عاشوراء لمن عليها قضاء

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ سليمان الماجد أنه يجوز لمن عليها قضاء من شهر رمضان أن تصوم يوم عاشوراء ثم تقضي ما عليها من أيام حسب ظروفها.

Advertisements

وتابع خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة أن القول بأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة هو قاعدة ومقولة فقهية وليست حديثًا نبويًّا.