، 7 أيام من الأحداث: بداية الدراسة.. ووعد "الإسكان" يتحقق.. والختام صفعات لـ"نورة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الساحة السياسية تتوقد.. وتأكيد لوقف إطلاق النار بجنوب اليمن.. وبيانات "التحالف" الأبرز

برزت مجموعة من الأحداث على سطح النقاش خلال الأسبوع الماضي مع بداية عام هجري ودراسي جديد. وتنوعت الأحداث على المستويين السياسي والاجتماعي؛ إذ شهدت الساحة اليمنية أحداثًا وتطورات عسكرية وسياسية. كما شهدت الساحة المحلية في السعودية تطورات كثيرة وقرارات جديدة. فيما كانت الأخبار حول بداية العام الدراسي بارزة، إضافة إلى أخبار وحوادث محلية أخرى، كان ختامها مشاهد متداولة عن اعتداء متبادل بين موظفة فندق وشخص آخر.

وفيما يأتي التفاصيل:

مشكلة الإسكان في طريق الحل

"مشكلة الإسكان ستحل" بهذه العبارة أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ـ يحفظه الله ـ في حديثه لقناة العربية قبل عامين في مواجهة واحدة من أصعب المشاكل التي تعانيها الدول وهي مشكلة الإسكان للمواطنين، اليوم وبعد مرور هذا الوقت القصير تحقق الوعد وبشكل سريع إذ تم تقليص عدد المستفيدين على قوائم انتظار الصندوق العقاري مما يقارب نصف مليون إلى 90 ألفًا، وذلك في أقل من عامين من تغير نموذج عمل الصندوق من الإقراض المباشر إلى دعم القروض الممنوحة من البنوك وشركات التمويل.

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مجلس الوزراء

أكد خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء أن صدور عدد من الأوامر الملكية يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، معبراً عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب المعالي المعينين في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.

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عراك الريسبشن

شغلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، قضية اشتباك بالأيدي بين رجل وموظفة تدعى “نورة”، في أحد الفنادق بمحافظة صبيا بمنطقة جازان ، فيما سبقت التداول توجيهات باتخاذ الإحراءات اللازمة حيال الواقعة التي صعدت إلى ترند تويتر .

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بداية العمل باللائحة الجديدة لمزاولة المهن

بدأ أمس، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على تعديل اللائحة السابقة؛ نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.

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مغالطات تقرير الخبراء الدوليين

اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري.

وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م. حيث الخليج 365 للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها.

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تأكيد سعودي على ضرورة وقف إطلاق النار في جنوب اليمن

خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات جنوب اليمن في تظاهرات حاشدة بعنوان "مليونية الوفاء"؛ تلبيةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت قد عبرت المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتؤكد على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق.

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تحالف دعم الشرعية.. يوجه ضربات ويتصدى بحزم وينهك قدرات الحوثي

اعترضت قوات التحالف ، مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية ، فيما وجهت القوات ضربات عسكرية ناجحة خلال الفترة الماضية فككت قدرات المليشيات وأنهكتها وأضعفت صفوفها، وأصدرت عددًا من البيانات الصحفية في شأن عدد من الموضوعات .

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رئيس أرامكو الجديد

كشف مصدر سعودي مسؤول لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو، خلفاً لوزير الطاقة خالد الفالح.

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عودة المدارس والجدل

انطلق الأسبوع الماضي ، العام الدراسي الجديد، وشهدت المناطق عددًا من القضايا وكما شهدت الساحة الإعلامية جدلاً حول بعض الموضوعات .

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تغريدة من بريطانيا تستنجد بولي العهد

تعيش بريطانيا هذه الأيام محنة وأزمة على الصعيد السياسي؛ فمحاولات رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تواجهها معارضة شرسة من البرلمان البريطاني، وبين شد وجذب بين كل الأطراف السياسية في المملكة المتحدة، كان لدى مواطن بريطاني حل للأزمة التى يطلق عليها: "بريكست"، وطلب للأمير محمد بن سلمان.

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بدأ محللو الطقس بالسعودية والخليج والأردن رصد توقعات الوسم، الذي يظهر أنه مبشر بوسم يشبه الموسم الماضي بتفاصيله، الذي يعد موسمًا تاريخيًّا.

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ضربات استباقية للمخدرات

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص "إمفيتامين" خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ.

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