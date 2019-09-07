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تحذير من رياح نشطة وغبار يومي الأحد والاثنين
خاصة على الطرق الساحلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر مركز طقس العرب مرتادي الطرق الساحلية من الرياح النشطة والغبار، خاصة سواحل ينبع خلال اليومين القادمين.
من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق جازان، عسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
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