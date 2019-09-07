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#وظائف شاغرة لدى شركة سار في الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي مشتريات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الصناعية)، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي تقني- صيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
. قائد فريق الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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