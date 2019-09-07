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2019-09-07 رئيس كوت ديفوار يصل جدة وبدر بن سلطان على رأس مستقبليه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وصل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الوزير المرافق أحمد بن عبدالعزيز قطّان، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت دي فوار عبدالله بن حمد السبيعي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.











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