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متفجرات بالمنزل تقتل مواطنًا وتصيب زوجته وابنه في خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
توفي مواطن وأصيبت زوجته وابنه جراء انفجار في فناء منزلهم في خميس مشيط.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 8 / 1 / 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغاً عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، مما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بليغة.
وأضاف أنه تم نقلهم إلى المستشفى، واتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات.
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