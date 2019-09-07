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2019-09-07 خبير مناخي يحذر من صواعق سبتمبر وأكتوبر متابعات الخليج 365 - الرياض حذر خبير الفلك والمناخ زياد الجهني من الصواعق والبروق التي تكثر هذه الأيام. Advertisements وقال الجهني: انتبهوا يا إخواني هذه الأيام من الصواعق؛ فسبتمبر وأكتوبر فترتها المفضلة نمطيًّا خاصة المطاردين. يذكر أن سبتمبر وأشهر الخريف بصفة عامة معروفة بقوة صواعقها، خصوصًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والمصايف.











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