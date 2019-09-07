تحرك برلماني قضائي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت “رويترز” عن جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم السبت، قوله: إن نوابًا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وكان مجلس اللوردات البريطاني وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصبح ساريًا.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت، اليوم السبت، أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقًا قانونيًّا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة.

وكان مجلس العموم البريطاني رفض منذ أيام في تصويته مقترح جونسون، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر.