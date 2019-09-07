الان تتابع ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:25 م, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

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