الان تتابع عاجل.. “التعليم” ترفع الطاقة الاستيعابية إلى ٤٥ طالبا في الفصل الواحد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 8 ساعات - 4:36 م, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة “التعليم” رفع الطاقة الاستيعابية في المدارس إلى ٤٥ طالبا في الفصل الواحد. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد قليل.

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