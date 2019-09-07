شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود أمن المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.