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ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود أمن المنطقة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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